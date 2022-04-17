Вторым компонентом против КВИ провакцинировано 9 216 005 казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обновлены данные по количеству привитых граждан Казахстана от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID – 19.

16 апреля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 472 670 человек, вторым компонентом - 9 216 005 человек.

Ранее сообщалось о том, что 12 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки и 18 казахстанцев выздоровели от КВИ.







