08:44, 17 Апрель 2022 | GMT +6
Вторым компонентом против КВИ провакцинировано 9 216 005 казахстанцев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обновлены данные по количеству привитых граждан Казахстана от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID – 19.
16 апреля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 472 670 человек, вторым компонентом - 9 216 005 человек.
Ранее сообщалось о том, что 12 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки и 18 казахстанцев выздоровели от КВИ.