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    09:17, 16 Апрель 2022 | GMT +6

    Вторым компонентом против КВИ провакцинировано 9 212 190 казахстанцев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обновлены данные по количеству привитых граждан Казахстана от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram – канал МВК по нераспространению COVID – 19.

    15 апреля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 471 277 человек, вторым компонентом – 9 212 190 человек. Ревакцинировано – 3 642 672 казахстанца.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане за сутки выявили 20 заболевших коронавирусом.

    Информация о проведении вакцинации населения против КВИ на 16.04.2022 г. в разрезе регионов:




    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Общество
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