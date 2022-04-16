Вторым компонентом против КВИ провакцинировано 9 212 190 казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обновлены данные по количеству привитых граждан Казахстана от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram – канал МВК по нераспространению COVID – 19.

15 апреля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 471 277 человек, вторым компонентом – 9 212 190 человек. Ревакцинировано – 3 642 672 казахстанца.

Ранее сообщалось, что в Казахстане за сутки выявили 20 заболевших коронавирусом.

Информация о проведении вакцинации населения против КВИ на 16.04.2022 г. в разрезе регионов:



