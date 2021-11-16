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Вторым компонентом привито 69% взрослого населения Казахстана - Аскар Мамин

16 Ноября 2021 09:32
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Вторым компонентом привито 69% взрослого населения Казахстана - Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек вакцинировалось от КВИ в Казахстане, сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В настоящее время всего вакцинировано более 8,5 млн человек первым компонентом – это 75% взрослого населения, вторым компонентом привито более 7,8 млн чел – это 69% взрослого населения», - сказал Аскар Мамин.

Глава Кабмина подчеркнул, что нужно обеспечить необходимый охват вакцинацией и ревакцинацией населения.

«Мы теперь расширяем категории вакцинированных по рекомендации ВОЗ. Началась вакцинация подростков, беременных и кормящих женщин. Для этого вакцина «Pfizer» уже распределена по регионам», - добавил Аскар Мамин.

Премьер поручил особое внимание уделить режиму хранения вакцин на пунктах их складирования и во время перевозки.

«В этой связи прошу обеспечить информационно-разъяснительную работу и соблюдение правил вакцинации и ревакцинации», - резюмировал Аскар Мамин.



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#Правительство РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Серик Сабеков

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