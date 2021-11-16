Вторым компонентом привито 69% взрослого населения Казахстана - Аскар Мамин
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек вакцинировалось от КВИ в Казахстане, сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В настоящее время всего вакцинировано более 8,5 млн человек первым компонентом – это 75% взрослого населения, вторым компонентом привито более 7,8 млн чел – это 69% взрослого населения», - сказал Аскар Мамин.
Глава Кабмина подчеркнул, что нужно обеспечить необходимый охват вакцинацией и ревакцинацией населения.
«Мы теперь расширяем категории вакцинированных по рекомендации ВОЗ. Началась вакцинация подростков, беременных и кормящих женщин. Для этого вакцина «Pfizer» уже распределена по регионам», - добавил Аскар Мамин.
Премьер поручил особое внимание уделить режиму хранения вакцин на пунктах их складирования и во время перевозки.
«В этой связи прошу обеспечить информационно-разъяснительную работу и соблюдение правил вакцинации и ревакцинации», - резюмировал Аскар Мамин.
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