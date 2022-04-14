Вторым компонентом от КВИ провакцинировано 9 205 900 казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные по количеству привитых граждан Казахстана от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram – канал МВК по нераспространению COVID – 19.

В Казахстане 1 - компонентом против коронавируса провакцинировано 9 468 626 человек, 2 - компонентом провакцинировано 9 205 900 человек.

Как сообщалось ранее, 16 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки, 38 человек выздоровели.