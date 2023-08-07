АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Вторые сутки ведутся поиски туриста в горах близ Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК

5 август 39-летний турист в одиночку собирался совершить восхождение по маршруту: Шымбулак - перевал Талгарский (3163 м) - ледник Богдановича (3500 м) - пик Абая (4010 м). Предупредил знакомых, что вернется в город в 21:00 часов этого же дня, но в назначенное время на связь не вышел.

Незамедлительно на поиски мужчины были направлены сотрудники ДЧС, спасатели и кинологические расчеты РОСО МЧС, Службы спасения и волонтеры «Доброспас». Всю ночь спасатели искали туриста в горах.

Ранним утром 6 августа сотрудники ДЧС подключили к поискам беспилотные летательные аппараты. К вылету был готов авиаборт Казавиаспас МЧС. Однако из-за ухудшения погодных условий в горной местности и сильного ливня разрешение для вылета не было получено. К поисково-спасательной операции присоединились сотрудники Федерации альпинизма.

В течение суток сотрудники МЧС и добровольных служб спасения максимально охватили все зоны поиска по горному маршруту потерявшегося туриста: Чертово ущелье, вершина Карлытау, пик Хрищатого, Талгарский перевал, пик Абая, ледник Богдановича. Ночью поиски не прекращались.

Сегодня поисково-спасательные работы продолжаются, после улучшения погодных условий в горах сотрудники ДЧС запустили БПЛА.

На месте поисков задействовано более тридцати сотрудников ДЧС, РОСО МЧС, волонтеры добровольной службы спасения, спасатели службы спасения города, представители Федерации альпинизма г. Алматы, два кинологических расчета и БПЛА.

Горный маршрут потерявшегося мужчины подходит только для подготовленных туристов, требует альпинистских навыков и умение работать со специальным снаряжением.

Спасатели МЧС напоминают, что совершать одиночные восхождения в горы и сходить с маршрута опасно.