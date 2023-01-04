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Вторые сутки продолжаются поиски пропавшего человека в Атырауской области

4 Января 2023, 13:53
Вторые сутки продолжаются поиски пропавшего человека в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Вторые сутки продолжаются поиски человека, пропавшего в Курмангазинском районе Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС региона, вторые сутки в селе Коптогай Курмангазинского района продолжаются поиски мужчины 1972 года рождения. 1 января 2023 года он вышел из дома и не вернулся. 2 января родственники обратились за помощью.

«Поиски проводятся силами и средствами департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, сотрудниками районного отдела полиции, местных исполнительных органов. В поисках принимают участие местные жители и волонтеры. Всего в поисковых работах задействованы 25 человек и 5 единиц техники», - информирует пресс-служба ДЧС Атырауской области.

Фото: ДЧС Атырауской области


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