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Вторые сутки борются с огнем спасатели в Жамбылской области

30 Июля 2018 12:00 191
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Вторые сутки борются с огнем спасатели в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Загорание произошло два дня назад, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Жамбылской области.

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28 июля в 14:30 часов в Жамбылском районе, сельском округе Кызылкайнар, на территории государственного лесного фонда Жамбылского управления «По охране лесов и животного мира», в ущелье Узын булак, произошло возгорание сухой травы и кустарников. Как отметили спасатели, площадь возгорания устанавливается.

В ДЧС уточнили, что 29 июля в 20.35  пожар был локализован и огню не дали распространиться дальше по ущелью. Ликвидация продолжается.

В тушении задействовано 86 сотрудников и 8 единиц техники ДЧС Жамбылской области, 83 человека и 12 единиц техники от лесхоза, 75 человек и 12 единиц техники добровольных противопожарных формирований.

В ведомстве отметили, что возгоранию сухой травы на обширных площадях способствует сохраняющаяся в регионе жаркая погода. Так, в начале июля в Рыскуловском районе, сельский округ Кайынды, в предгорной местности загорелась сухая трава, и огонь перекинулся на территорию соседнего Акыртобинского лесхоза, участок «Мамай». В ликвидации огня участвовали более двухсот сотрудников ДЧС области, управления «По охране лесов и животного мира», а также добровольные противопожарные формирования. Жертв и пострадавших нет.

В ДЧС Жамбылской области отмечают, что тушение природных пожаров в гористой местности осложнено специфическим рельефом. 

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Ключевые слова: Происшествия, Жамбылская область,
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Автор:

Галина Скрипник

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