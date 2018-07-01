Вторые сутки борются с огнем спасатели в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Загорание произошло два дня назад, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Жамбылской области.

28 июля в 14:30 часов в Жамбылском районе, сельском округе Кызылкайнар, на территории государственного лесного фонда Жамбылского управления «По охране лесов и животного мира», в ущелье Узын булак, произошло возгорание сухой травы и кустарников. Как отметили спасатели, площадь возгорания устанавливается.



В ДЧС уточнили, что 29 июля в 20.35 пожар был локализован и огню не дали распространиться дальше по ущелью. Ликвидация продолжается.

В тушении задействовано 86 сотрудников и 8 единиц техники ДЧС Жамбылской области, 83 человека и 12 единиц техники от лесхоза, 75 человек и 12 единиц техники добровольных противопожарных формирований.



В ведомстве отметили, что возгоранию сухой травы на обширных площадях способствует сохраняющаяся в регионе жаркая погода. Так, в начале июля в Рыскуловском районе, сельский округ Кайынды, в предгорной местности загорелась сухая трава, и огонь перекинулся на территорию соседнего Акыртобинского лесхоза, участок «Мамай». В ликвидации огня участвовали более двухсот сотрудников ДЧС области, управления «По охране лесов и животного мира», а также добровольные противопожарные формирования. Жертв и пострадавших нет.



В ДЧС Жамбылской области отмечают, что тушение природных пожаров в гористой местности осложнено специфическим рельефом.