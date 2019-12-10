Вторые Казахстанские зимние Полонийные игры состоялись в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане состоялись Вторые Казахстанские зимние Полонийные игры, собравшие спортсменов-любителей со всей страны. Организатором соревнований выступило общественное объединение «Polska Jedność», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наши Игры проходят уже во второй раз. В этом году мы расширили географию – заявки на участие подали 9 команд, а это 45 спортсменов-любителей из Актобе, Алматы, Нур-Султана, Павлодара, Первомайки (Акмолинская область), Риддера, Талгара, Темиртау и Усть-Каменогорска. Возраст участников – от 12 до 65 лет. Проведение соревнования стало возможным благодаря поддержке Сената Польши и Фонда «Помощь полякам на Востоке», а также нашим постоянным партнерам - акимату города Нур-Султана, дирекции по организации спортивных мероприятий, школе-лицею № 56, Центральной библиотечной системе города Нур-Султана, Ironman Kazakhstan, Школе скандинавской ходьбы «Евразия» и фитнес-клубу «World class». Кроме того, нас поддержали Посольство Польши в Казахстане, Союз поляков Казахстана и полонийные организации, которые представляли участники», - рассказала президент ОО «Polska Jedność» Анна Добровольская.





На торжественном открытии Игр, прошедшем в Центральном парке культуры и отдыха «Астана», после исполнения государственных гимнов Казахстана и Польши собравшихся поздравила консул РП Анита Сташкевич.

«Сегодня замечательное событие. Вторые Игры – значит, другие. И это, действительно, так. В прошлом году они были первыми, проходили в Астане, в 32-градусный мороз. В этом году вторые Игры уже в Нур-Султане и при нулевой температуре с бураном. Стало больше участников. И это не может не радовать. Всем вам желаю хорошего настроения и, конечно же, побед», - обратилась к спортсменам А. Сташкевич.

Программа соревнований была поделена на два дня. В первый состоялись старты по лыжной гонке, скандинавской ходьбе и бегу, во второй – стендовая стрельба и эстафета.

«В четырех видах спорта наши участники боролись за награды в личном зачете, мы изготовили для них оригинальные медали и сувениры, расписанные рукодельницами из нашей организации «Polska Jedność». На всех наградах был изображен символ наших Игр – Снеговик на фоне Байтерека. Эстафета – командный вид спорта, специально для нее были учреждены три места и Большой, Средний и Малый кубки», - пояснила представитель Оргкомитета Игр Виктория Дмитриева.





Лучшими в лыжной гонке стали Антонина Бирюкова, Ильдар Кусаинов, Михаил Колодницкий и Владислав Пан, занявшие первые места. На вторую ступеньку пьедестала поднялись Валентина Снегурская, Светлана Киселева и Ольга Казакова. Третье место у Анастасии Куклиной, Надежды Ладиной и Галины Немцевой.

У бегунов отличились Ярослав Самохвал, Алан Темралиев, Виктор Сломинский и Владислав Добровольский – 1 место; Константин Винчо, Ильдар Кусаинов, Евгений Джигарь и Эдуард Винчо – 2 место; Екатерина Дидык, Владислав Строенский, Станислав Дмитриев и Владислав Пан – 3 место.

В скандинавской ходьбе лучшими были Радмир Гумиров, Алан Темралиев, Михаил Колодницкий и Эдуард Винчо – 1 место; Константин Винчо, Ажар Садовская, Любовь Григорьева и Андрей Михалевич – 2 место; Антонина Бирюкова, Егор Каштанов, Светлана Киселева и Марек Кухарский. Самым юным «скандинавом» стал пятилетний Марк Ладин, составивший компанию своей спортивной маме и прошедший с ней дистанцию в 2,5 км.

В стрельбе не было равных Константину Винчо, Ильдару Кусаинову, Татьяне Гуралевич и Елене Ромашкиной, «настрелявшим» 1 место. Вторыми стали Ярослав Самохвал, Анастасия Куклина, Евгений Джигарь и Сергей Лысенко. Третьими – Екатерина Дидык, Ерзат Мауленов, Ольга Щепетильникова и Марек Кухарский.





Пожалуй, самым зрелищным состязанием оказалась эстафета. Малый кубок и третье место достались команде из Алматы, Средний кубок и второе место – команде из Первомайки. Самой быстрой признали команду из Нур-Султана, завоевавшую Большой кубок и первое место.

Кроме того, специального приза Посольства РП в РК был удостоен Андрей Дидык из Актобе. Специальные призы Союза поляков Казахстана получили спортсмены первой возрастной категории (от 12 до 16 лет) Антонина Бирюкова, Константин Винчо, Радмир Гумиров, Екатерина Дидык, Яна Салигжанова и Ярослав Самохвал.

Стоит отметить, организаторы предусмотрели яркую и насыщенную программу, в которую, кроме, непосредственно, спортивных стартов, вошли купание в проруби, большая экскурсия по столице, мастер-класс по изготовлению снеговиков, презентации и after-party с концертными номерами, подготовленными самими участниками Игр.







































