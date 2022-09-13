Вторую вакцину против подвидов омикрон-штамма коронавируса одобрили в Евросоюзе
Как отметили в Европейском агентстве лекарственных средств, вакцина разработана для защиты от последних вариантов коронавируса Omicron (BA.4 и BA.5), которые доминируют в Европе, а также от исходного вируса.
Эта новость появилась через 12 дней после того, как Евросоюз разрешил использовать первую вакцину от BioNTech/Pfizer и Moderna против варианта Omicron. При этом первая вакцина нацелена на первый штамм BA.1 и исходный вирус, впервые обнаруженный в Китае.
Вторая вакцина BioNTech/Pfizer, нацеленная на омикрон, - это первая вакцина против COVID-19, одобренная в Европе без необходимости проведения крупномасштабных клинических испытаний.
Регулирующий орган ЕС признает, что технология безопасна и эффективна, основываясь на исследованиях на животных и в лабораторных условиях, а также на клинических испытаниях с очень похожими версиями вакцины.
У некоторых есть опасения, что появление второго типа вакцины омикрон запутает тех, кто выступит за вакцинацию.
Но Европейское агентство лекарственных средств заявило, что набор прививок — это то, что необходимо для обеспечения безопасности людей этой зимой.
«Стратегия ЕС состоит в том, чтобы иметь широкий спектр адаптированных вакцин, нацеленных на разные варианты SARS-CoV-2, чтобы у государств-членов были различные варианты для удовлетворения своих потребностей при разработке своих кампаний по вакцинации», - говорится в заявлении регулирующего органа.
Это ключевой элемент общей стратегии борьбы с пандемией, поскольку невозможно предсказать, как вирус будет развиваться в будущем и какие варианты будут циркулировать этой зимой.
Фото: diabetesdaily.com