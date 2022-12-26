Вторую серебряную кнопку от YouTube получил проект Мектеп OnLine

26 Декабря 2022, 10:05

Наибольшее количество просмотров за 2022 год на YouTube набрали образовательные каналы по математике и химии Мектеп OnLine.

Серебряную кнопку от YouTube получил образовательный канал по химии Мектеп OnLine. Это уже вторая серебряная кнопка для образовательного проекта. Первую кнопку по большему количеству просмотров получил канал по математике в начале 2022 года. Проект появился во время пандемии и быстро стал фаворитом среди школьников не только Казахстана, но и всего мира. Согласно статистике, Мектеп OnLine смотрят не только казахстанцы, но и зрители из более чем 20-ти стран ближнего и дальнего зарубежья (Россия, Украина, Кыргызстан, Узбекистан, Армения и т.д).

Мектеп OnLine - это сайт и YouTube-каналы, на которых собраны и структурированы более 4000 видеоуроков на казахском и русском языках по программе младшей, средней и старшей школы по предметам: математика, химия, биология, физика, геометрия и география. А с сентября 2022 года появился игровой-образовательный контент для 1 - 4 классов ARMAN Kids, также на казахском и русском языках, который тоже уже завоевал свою аудиторию.

За время работы проекта создана библиотека видеоуроков по школьной программе (теория и практика), подготовке к ЕНТ – всего более 4000 видео.

В 2020 году были созданы YouTube каналы (и аккаунты в соцсетях) Мектеп OnLine по математике, геометрии, химии, биологии и физике, которые за короткое время набрали более 38,5 миллионов просмотров и более 555 000 подписчиков на шести образовательных YouTube-каналах. Каждое видео активно комментируют дети, родители и учителя.

Лидером по просмотрам и количеству комментариев стал канал Мектеп Online Математика, он собрал 301 000 подписчиков и почти 21,5 миллиона просмотров

Проект был инициирован родителями и учителями и через некоторое время получил поддержку от корпоративного Фонда «Самрук-Қазына trust». Оказанная Фондом благотворительная поддержка помогла превратить идею в реальную онлайн школу с качественными уроками на двух языках, для всех классов общеобразовательных школ. Важно отметить, что это бесплатный ресурс, доступ к которому имеют все дети. А это особенно важно для регионов страны, где большой дефицит учителей-предметников.