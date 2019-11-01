Вторую печь запустили на ферросплавном заводе YDD Corporation в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Вторую печь ферросплавного завода YDD Corporation запустили сегодня в Караганде. Она способна производить до 60 тыс. тонн ферросилиция в год. Успешные темпы развития завода позволяют стать отечественным лидером по производству ферросилиция и одним из ключевых лидеров в отрасли металлургии, передает МИА «Казинформ».

В целом общий объём производства первого этапа завода составляет 180 тыс. тонн, второго этапа - 240 тыс. тонн продукции в год.

«Этот завод был открыт совсем недавно, но уже сегодня запускается вторая печь. Когда мы представляем нашу область, то обязательно говорим о ряде крупных предприятий, в том числе и о ферросплавном заводе YDD Corporation, который становится новым брендом нашей области, - сказал аким Карагандинской области Женис Касымбек, выступая сегодня на церемонии запуска нового этапа производства.





Акционер YDD Corporation Ерлан Нигматулин отметил, что запуск новой печи состоялся согласно запланированному графику. Он поблагодарил за усердный труд своих коллег, специалистов из Казахстана и других стран, участвовавших в строительстве и запуске предприятия.

«Отдельные слова благодарности хочу сказать Правительству и акиму области за огромную помощь нам, инвесторам. Этот завод - показатель того, что в регионе и в стране в целом созданы все условия для инвестирования. Мы уверены, что эта работа будет продолжена, и мы сможем открывать предприятия и в будущем», - отметил он.

Также на церемонии запуска выступил заместитель председателя правления АО «Банк Развития Казахстана» Думан Аубакиров. Он подчеркнул, что успешный запуск второй печи, развитие завода показывают слаженную работу инвесторов, учредителей и персонала. Всё это выводит Казахстан в пятёрку отечественных и мировых лидеров - экспортёров ферросилиция», - отметил он.





Проект включён в республиканскую Карту индустриализации. При строительстве завода применялись технологии мирового уровня, соответствующие параметрам программы «Индустриализация 4.0». Производство оснащено современными цифровыми технологиями.

На сегодняшний день это одно из самых экологически чистых предприятий в мире. В частности, установленная на заводе система газоочистки практически не имеет аналогов в мире и создаёт высокую степень очистки воздуха, а именно до 99,8%.

Это обеспечивается тем, что данный комплекс систем газоочистки улавливает пыль от производства и превращает её в побочный продукт - микрокремнезем, который используется в строительной промышленности. В частности, для производства высокомарочного цемента, бетона и др.





Очень важным фактором является то, что доля казахстанского содержания при производстве готовой продукции составит более 94%. Вся необходимая сырьевая база - уголь, кварцит, окалина - поставляется отечественными предприятиями.

Продукция завода - ферросилиций - полностью экспортоориентирована.

С начала запуска уже произведено около 6 тыс. тонн продукции и созданы порядка 380 рабочих мест. При выходе на проектную мощность цифра увеличится до 550 человек, что в свою очередь благоприятно повлияет на социально-экономическое развитие города и области.

Всего в реализацию проекта вложены порядка 35 млрд тенге инвестиций. Создать столь масштабное предприятие удалось при поддержке АО «Банк Развития Казахстана».