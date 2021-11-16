Вторую партию вакцины Pfizer планируют поставить до 20 ноября - Алексей Цой
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстан поступила первая партия вакцины Pfizer в количестве 379 тысяч доз, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В Казахстан поступила первая партия вакцины Comirnaty (Pfizer) в количестве 379 тысяч доз. Поставка второй партии планируется до 20 ноября. Вакцинация начата в 7 регионах республики, это Жамбылская, Карагандинская, Кызылординская, Туркестанская, городах Алматы, Нур-Султане, Шымкенте», - сообщил во время заседания Правительства министр здравоохранения Алексей Цой.
Как ранее сообщалось, 1 560 человек привились первым компонентом Pfizer. По данным главы Минздрава, на сегодняшний день вакцинировано 1313 детей и 247 беременных и кормящих женщин.
Как проинформировал министр, согласно мировому рейтингу из 207-и стран, где проводится вакцинация против коронавирусной инфекции, Казахстан по охвату населения вакцинацией двумя дозами против КВИ находится на 104 месте и достиг охвата вакцинацией более 41,5% от численности населения.
Среди стран СНГ Казахстан лидирует по охвату вакцинации населения двумя дозами.
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