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Вторую неделю темп прироста КВИ снижается в Алматинской области

14 Февраля 2022 12:44
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Вторую неделю темп прироста КВИ снижается в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Темп прироста коронавируса по Алматинской области при сравнении последних двух недель снизился с 0,5% до 0,2%, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области, с начала пандемии и на 14 февраля 2022 года в регионе зарегистрировано 68 715 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

«Из всего зарегистрированных случаев коронавирусной инфекциии с симптомами 52 268 случая. Показатель заболеваемости КВИ на 100 тысяч населения составил- 3152,2. Темп прироста коронавируса фпо области при сравнении последних двух недель снизился с 0,5% (31.01-06.02) до 0,2% (07.02-13.02)»,- сообщили в ведомстве.

За последние сутки в Алматинской области зарегистрировано 70 случаев коронавируса, из них 62 симптомных (88,6%) и 8 бессимптомных (11,4%) случаев.

Дети до 14 лет - 11 (15,7), 7 случаев среди школьников и 2 случая среди студентов.

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#Алматинская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Гульзат Сахова

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