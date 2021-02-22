Вторую дозу вакцины против COVID-19 начали получать в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане прививку от коронавируса получили 1300 человек. Осложнений у них не выявлено. Сегодня медработники начали получать вторую дозу вакцины, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной информационный центр.

«Мы были в числе первых, кому была сделана первая прививка. Побочных эффектов у меня не было. Температура не поднималась. Сейчас получили вторую дозу вакцины. Самое главное здесь – это то, что мы уже чувствуем моральную уверенность, что сможем уберечься от коронавирусной инфекции. Лечения нет, но это профилактика. Тем более мы, медработники, находимся в зоне риска. Поэтому 75% сотрудников перинатального центра г. Семея получили вакцину», - сообщил Аркат Дайрбеков, директор КГП на ПХВ «Перинатальный центр» Семея.

Отметим, что для проведения ревакцинации в ВКО было поставлено 1300 доз вакцин (650 - в Усть-Каменогорск, 650 - в Семей).

По словам заведующей участковой терапевтической службой областного Центра матери и ребенка Турсынбековой Акбопе, медики, получившие вакцину, как и в первый раз, будут обзваниваться, при температуре выше 38 градусов могут открыть больничный лист.

«У меня самой в первый раз была небольшая мышечная боль и покраснение в месте укола. У некоторых сотрудников поднималась температура, все проходит после принятия обычных таблеток. Все эти симптомы купировались в течение 1-3х дней. Общее состояние - нормальное. Призываем в дальнейшем всех наших коллег получить вакцину», - добавила доктор.

По данным пресс-службы управления здравоохранения ВКО, в поликлиниках области подготовлены прививочные кабинеты, которые соответствует всем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Напомним, по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева с 1 февраля в Казахстане стартовала кампания по добровольной вакцинации российским препаратом против коронавируса «Спутник V». Препарат двухкомпонентный, вводится с интервалом в 21 день.