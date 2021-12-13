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Вторую дозу вакцины Pfizer начали получать в Алматинской области

13 Декабря 2021 10:37
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Вторую дозу вакцины Pfizer начали получать в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области беременные и кормящие получают вторую дозу «Комирнати», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона, на сегодняшний день вакциной «Комирнати» (Pfizer, США) вакцинировано 14 748 человек.

«Это подростки в возрасте от 12 до 18 лет- 12 090, беременные женщины с 16 по 37 недель- 752 и женщин в период лактации - 1906.Также, по истечению 21 дня, беременные, кормящие женщины и подростки области начали получать второй компонент вакцины «Комирнати»,- проинформировали в ведомстве.

Напомним, перед проведением профилактической прививки врач общей практики или педиатр, при отсутствии врача- фельдшер проводит медицинский осмотр прививаемого.

«При отсутствии противопоказаний к иммунизации врач оформляет допуск к проведению прививки в медицинском документе прививаемого, предоставляет прививаемому или его родителям или законному представителю полную и объективную информацию о профилактической прививке, возможных реакциях и неблагоприятных проявлениях после иммунизации, последствиях отказа от прививки.

Медицинское обследование прививаемого лица перед проведением профилактических прививок проводят в случае предъявления им жалоб на ухудшение состояния здоровья и (или) при наличии объективных симптомов заболеваний. Прививки проводятся после получения информированного согласия на проведение прививок граждан, родителей или иных законных представителей несовершеннолетних и граждан, признанных недееспособными в порядке, установленном гражданским законодательством РК. Добровольное информированное согласие или отказ на проведение профилактических прививок оформляется в письменном виде», - пояснили в ДСЭК региона.

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#Алматинская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Гульзат Сахова

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