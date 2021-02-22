Вторую дозу вакцины от коронавируса получили вице-министры здравоохранения РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов, вице-министр здравоохранения Ажар Гиният получили вторую дозу вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ерлан Киясов и Ажар Гиният провакцинировались на базе городской поликлиники №6 в Нур-Султане.

Напомним, 1 февраля, в Казахстане начался первый этап вакцинациии против коронавируса.

Руководство Министерства здравоохранения РК в лице главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова и вице-министра здравоохранения Ажар Гиният получили первую дозу вакцины 1 февраля.

Накануне в акимате Нур-Султана сообщили, что второй этап вакцинации от коронавируса начинается 22 февраля.