РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:17, 22 Февраль 2021 | GMT +6

    Вторую дозу вакцины от коронавируса получили вице-министры здравоохранения РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов, вице-министр здравоохранения Ажар Гиният получили вторую дозу вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ерлан Киясов и Ажар Гиният провакцинировались на базе городской поликлиники №6 в Нур-Султане.

    Напомним, 1 февраля, в Казахстане начался первый этап вакцинациии против коронавируса.

    Руководство Министерства здравоохранения РК в лице главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова и вице-министра здравоохранения Ажар Гиният получили первую дозу вакцины 1 февраля.

    Накануне в акимате Нур-Султана сообщили, что второй этап вакцинации от коронавируса начинается 22 февраля.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная Видео Минздрав РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:00
    Предприятия обрабатывающей промышленности уплатили в казну 2,7 трлн тенге налогов
    Сегодня, 10:59
    Производство новой модели авто запустят в Костанайской области
    Сегодня, 10:54
    Возмещать инвестзатраты новому бизнесу в текстиле планируют в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!