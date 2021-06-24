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    21:33, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    Вторую часть фильма о синтетических наркотиках создали полицейские СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские сняли вторую часть нашумевшего в социальных сетях фильма «Соли и спайсы: дорога в никуда», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, первая часть фильма вышла три года назад. Тогда он стал для многих пользователей соцсетей основным источником знаний о синтетических наркотиках. С тех пор ситуация изменилась: были внесены изменения в законодательство, позволяющие эффективно бороться с «синтетикой», суровые меры применяются теперь к закладчикам и распространителям рекламы наркотиков. Об этом и многом другом рассказывает вторая часть фильма, который снимается по инициативе полицейских.

    Управление по противодействию наркопреступности запустило в социальных сетях челлендж #ТВОЙВЫБОР2021.

    «Челлендж — часть профилактической работы. Уберечь молодёжь от наркомании — одна из целей полиции. С начала года наши сотрудники уже провели свыше 130 различных мероприятий: лекций, встреч, семинаров — чаще всего в режиме онлайн. Трижды выходили с волонтёрами на закрашивание рекламы наркотиков, закрасили 86 надписей. Итоги челленджа подведем к 26 июня, когда отмечается Международный день борьбы с наркоманией», - сказал начальник управления Жандос Басыбаев.

    В регионе состоят на учёте 588 наркозависимых лиц, из них двое - несовершеннолетние. С начала года из незаконного оборота изъято свыше 119 кг различных наркотических средств, из них около 4,7 кг «синтетики».


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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