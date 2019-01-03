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Второй зимний инстамит состоится в Астане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках концепции #Astanawinterland у любителей фотографии появится возможность пройти бесплатный мастер-класс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
5 января состоится второй зимний инстамит, в рамках которого пройдёт мастер-класс по архитектурной фотографии, который поможет окунуться в волшебную атмосферу Astana Winter Land со сказочными ледяными скульптурами и новогодними инсталляциями.
Локации распределены по 9 точкам с зимними развлечениями, расположенными по городу. Среди них самый большой ледовый городок столицы с темой «Восточная сказка: 1001 ночь», расположенный в Ботаническом саду, парк Кемаля Ататюрка, набережная реки Есиль, ледовые городки на городском площади и территории ТРЦ «Хан Шатыр», площади у монумента Казак Елi и других центрах притяжения «зимней сказки».
Отмечается, что победителя инстамита ждет денежный приз в размере 100 000 тенге. Желающие зарегистрироваться или узнать подробную информацию могут, обратившись по номеру +7 775 303 9539.
Напомним, новогодний хештег #AstanaWinterland был запущен в столице. #AstanaWinterland - хештег нового формата зимних развлечений для жителей и гостей столицы.
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