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Второй зимний инстамит состоится в Астане

3 Января 2019 10:50 57
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Второй зимний инстамит состоится в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках концепции #Astanawinterland у любителей фотографии появится возможность пройти бесплатный мастер-класс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

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Новогодний хештег #AstanaWinterland запустили в столице

5 января состоится второй зимний инстамит, в рамках которого пройдёт мастер-класс по архитектурной фотографии, который поможет окунуться в волшебную атмосферу Astana Winter Land со сказочными ледяными скульптурами и новогодними инсталляциями.


Второй зимний инстамит состоится в Астане   Локации распределены по 9 точкам с зимними развлечениями, расположенными по городу. Среди них самый большой ледовый городок столицы с темой «Восточная сказка: 1001 ночь», расположенный в Ботаническом саду, парк Кемаля Ататюрка, набережная реки Есиль, ледовые городки на городском площади и территории ТРЦ «Хан Шатыр», площади у монумента Казак Елi и других центрах притяжения «зимней сказки».
Второй зимний инстамит состоится в Астане

Отмечается, что победителя инстамита ждет денежный приз в размере 100 000 тенге. Желающие зарегистрироваться или узнать подробную информацию могут, обратившись по номеру +7 775 303 9539.
Второй зимний инстамит состоится в Астане

Напомним, новогодний хештег #AstanaWinterland был запущен в столице. #AstanaWinterland - хештег нового формата зимних развлечений для жителей и гостей столицы.

 

 

 

 

 

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Ключевые слова: Астана,
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