Второй зимний инстамит состоится в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках концепции #Astanawinterland у любителей фотографии появится возможность пройти бесплатный мастер-класс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

5 января состоится второй зимний инстамит, в рамках которого пройдёт мастер-класс по архитектурной фотографии, который поможет окунуться в волшебную атмосферу Astana Winter Land со сказочными ледяными скульптурами и новогодними инсталляциями.



Локации распределены по 9 точкам с зимними развлечениями, расположенными по городу. Среди них самый большой ледовый городок столицы с темой «Восточная сказка: 1001 ночь», расположенный в Ботаническом саду, парк Кемаля Ататюрка, набережная реки Есиль, ледовые городки на городском площади и территории ТРЦ «Хан Шатыр», площади у монумента Казак Елi и других центрах притяжения «зимней сказки».



Отмечается, что победителя инстамита ждет денежный приз в размере 100 000 тенге. Желающие зарегистрироваться или узнать подробную информацию могут, обратившись по номеру +7 775 303 9539.



Напомним, новогодний хештег #AstanaWinterland был запущен в столице. #AstanaWinterland - хештег нового формата зимних развлечений для жителей и гостей столицы.