Второй в Казахстане аппарат томотерапии установят в онкоцентре СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – О снижении смертности от ряда заболеваний заявил аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На отчетной встрече глава региона сообщил, что за три года смертность по онкологии снизилась на 13%, от болезней системы кровообращения - на 10% от инсульта и инфаркта - на 2%, младенческая смертность сократилась на 13%. Уменьшилась заболеваемость туберкулезом на 37%.

«За этими цифрами стоят сотни спасенных жизней, благодаря профессиональной работе наших врачей и возможностям современного медоборудования. В прошлом году на укрепление сферы здравоохранения направлено свыше 12 млрд тенге. Это в четыре раза больше суммы 2019 года. Наши больницы пополнили современные аппараты МРТ, компьютерный томограф, цифровые маммографы, УЗИ экспертного класса, рентген и ангиографы», - проинформировал аким области.

К.Аксакалов добавил, что год назад в области работал всего один ангиограф. В 2020-м установили два новых цифровых ангиографа. На новом ангиографе врачи кардиоцентра за год провели 1,2 тысячи операций. Начали делать сложные операции на головном мозге.

«В апреле этого года в онкоцентре поставим МРТ нового поколения, который позволит снизить очередность еще на 20%. Здесь же планируется установить аппарат томотерапии. Это дорогостоящее оборудование предназначено для лечения онкозаболеваний. В нашей стране такой аппарат есть только в Нур-Султане», - сказал аким области.

В этом году в первую городскую поликлинику доставят цифровой маммограф, в многопрофильную городскую и областную детскую больницы - два компьютерных томографа.

«В период пандемии была построена новая инфекционная больница, приобретены восемь современных передвижных медицинских комплексов, 38 новых реанимобилей и доведена оснащенность автопарка скорой помощи до 100%. Из бюджета направили средства на установку пяти кислородных станций в наших основных больницах. Также до конца года такую работу проведем в шести районах. Тем самым, по области будет закрыт вопрос кислородного обеспечения», - пообещал К.Аксакалов.