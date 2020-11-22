Второй уровень социального дистанцирования вводят на территории Большого Сеула

СЕУЛ. YONHAP-КАЗИНФОРМ – Более строгие правила социального дистанцирования ввели на территории Большого Сеула и юго-западной части города в Южной Корее в воскресенье в целях борьбы с повторным ростом новых случаев коронавируса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

Правительством страны было объявлено о введении второго уровня дистанцирования в Большом Сеуле.

В то время, как на севере и юге провинции Чолла 1,5 уровень социального дистанцирования выступит в силу со следующего вторника и продлится две недели.

Говорится, что 1,5 уровень дистанцирования для территории Большего Сеула действовал с прошлого четверга, однако Министерством здравоохранения было принято решения об ужесточении правил в связи с ростом количества инфицирования.

По словам министра здравоохранения страны Пак Нын Ху, ситуация с третьей волной коронавирусной инфекции всерьез сложная.

Он также сообщил, что треть госслужащих и работников общественных организаций и национальных компаний перейдут на удаленный вид работы уже со следующего вторника.

На территории Большего Сеула планируют остановить или перенести какие-либо незначимые совещания в госсекторе. Жителям посоветовали по возможности отказаться от каких-либо встреч или мероприятий.

Начиная с 8 ноября, в Южной Корее наблюдается ежедневный трехзначный прирост случаев заболеваний COVID-19. В последние пять дней в стране ежедневно фиксировали более 300 новых случаев. Только за субботу были обнаружены 330 новых случаев.

За период с 15 ноября по 21 ноября ежедневный прирост новых случаев COVID-19 достиг уровня 175,1 в Большом Сеуле, достаточно для введения уровня 2.

Власти города предупредили о дальнейшем росте случаев в связи с быстрым распространением вируса и уровня репродуктивности вируса, который превышает уровня 1.

Говорится, что согласно введению второго уровня на территории столицы будут запрещены собрания в 100 или более людей, также будут запрещены работы объектов, в которых распространение вируса более вероятно.

Ресторанам разрешено принимать гостей до 9 часов вечера, а уже после перейти на услуги доставки. Работа небольших кафе и кофеин, крытых столовых будет приостановлена.

Спортивные мероприятия можно будет проводить при условии, если число зрителей не превышает 10 процентов от общего числа посещения.

Число учащихся в детских садах, начальных и средних школах не должно превышать одной трети от общего числа детей, к тому времени как число учащихся в старших школах должно составлять две трети от общего числа студентов.