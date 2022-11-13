Второй тур выборов президента проходит в Словении

13 Ноября 2022, 11:09

13 Ноября 2022, 11:09

Второй тур выборов президента проходит в Словении

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За пост президента Словении во втором туре борются бывший глава МИД Анже Логар и придерживающаяся левоцентристских взглядов Наташа Пирц-Мусар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

В Словении пройдет второй тур президентских выборов. Избирательные участки откроются в воскресенье, 13 ноября, в 07:00 по местному времени (12:00 по времени Астаны – прим. ред.) и закроются в 19:00 (00:00 по времени Астаны – прим. ред.). В первом туре ни один из кандидатов не набрал более 50 % голосов.

За высший пост поборются бывший глава МИД, депутат от правоцентристской Словенской демократической партии Анже Логар и беспартийный кандидат, придерживающаяся левоцентристских взглядов, адвокат Наташа Пирц-Мусар.

По итогам первого тура 23 октября, после обработки 99 % бюллетеней, экс-министр иностранных дел Словении Логар получил около 34 % голосов, Пирц-Мусар – почти 27 %. Третье место занял депутат Европарламента, кандидат от партии «Социальные демократы» и движения «Свобода» Милан Брглез, набиравший 15,41 % голосов.

Мандат действующего президента истечет в декабре

В выборах участвовали семь кандидатов. Новый глава государства должен вступить в должность 23 декабря, когда истечет пятилетний мандат нынешнего президента Словении Борута Пахора. Словения – парламентская республика, поэтому функции президента страны ограничены.

На прошедших в апреле этого года парламентских выборах победило левоцентристское движение «Свобода» под председательством Роберта Голоба, набравшее 34,54 % голосов. Правоцентристская Словенская демократическая партия премьер-министра Янеза Янши набрала 23,53 %.

Фото: AP photo