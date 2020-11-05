Второй тур выборов президента Молдовы состоится 15 ноября
КИШИНЕВ. МОЛДПРЕС – КАЗИНФОРМ - Второй тур выборов президента Республики Молдова состоится 15 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МОЛДПРЕС.
Согласно решению ЦИК, по итогам президентских выборов 1 ноября 2020 года ни один из кандидатов в президенты Республики Молдова не набрал не менее половины голосов избирателей. Таким образом, в соответствии с законодательством назначается проведение второго тура, который состоится 15 ноября 2020 года.
Второй тур организуется для первых двух кандидатов, установленных в порядке уменьшения количества голосов, полученных в первом туре: Майя Санду - от политической партии «Действие и солидарность»; Додон Игорь - независимый кандидат.
Ранее сообщалось, что в Республике Молдова состоится второй тур выборов президента.
- Исторические выборы в США: подсчет голосов продолжается
- Садыр Жапаров сложит полномочия и.о.президента Кыргызстана до 14 ноября для участия в выборах
- Современная молодежь мало интересуется политикой – коммунист
- В «Nur Otan» рассказали о порядке формирования списков в маслихаты областных центров
- Решающий этап голосования идет на президентских выборах в США
- Предвыборный съезд партии «Ак жол» состоится 20 ноября
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана