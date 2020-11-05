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Второй тур выборов президента Молдовы состоится 15 ноября

5 Ноября 2020 08:28
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Второй тур выборов президента Молдовы состоится 15 ноября

КИШИНЕВ. МОЛДПРЕС – КАЗИНФОРМ - Второй тур выборов президента Республики Молдова состоится 15 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МОЛДПРЕС.

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Согласно решению ЦИК, по итогам президентских выборов 1 ноября 2020 года ни один из кандидатов в президенты Республики Молдова не набрал не менее половины голосов избирателей. Таким образом, в соответствии с законодательством назначается проведение второго тура, который состоится 15 ноября 2020 года.

Второй тур организуется для первых двух кандидатов, установленных в порядке уменьшения количества голосов, полученных в первом туре: Майя Санду - от политической партии «Действие и солидарность»; Додон Игорь - независимый кандидат.

Ранее сообщалось, что в Республике Молдова состоится второй тур выборов президента.



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#Выборы   #Молдова  
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