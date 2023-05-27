Второй тур президентских выборов в Турции покажет, кто будет 13-ым президентом страны

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – 28 мая в Турции пройдет второй тур президентских выборов, которые определят, кто станет 13-ым президентом страны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

14 мая на всеобщих выборах в Турции всего было представлено четыре кандидата. Это нынешний президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, оппозиционеры Кемаль Кылычдароглу, Мухаррем Индже и Синан Оган. В качестве основных соперников на президентских выборах выступают лидер правящей партии Реджеп Тайип Эрдоган и представитель главной оппозиционной силы Турции председатель «Республиканской народной партии» (РНП) кемалист Кемаль Кылычдароглу.

Провластная «Народная коалиция» включает в себя «Партию справедливости и развития», «Партию националистического движения» и «Партию великого единства», от которых выдвинут в качестве кандидата в президенты Р. Эрдоган. Оппозиционный «Национальный альянс» состоит из РНП, «Хорошей партии», «Партии Счастья» и «Демократической партии». Оппозиционным силам страны поддержку также оказывают «Партия Будущего» и «Партия демократии и прогресса». Кандидат в президенты К. Кылычдароглу выдвинут шестипартийным оппозиционным объединением.

По итогам первого тура выборов не был определен президент страны, так как лидирующие кандидаты не набрали пороговый показатель в 50+1 голосов избирателей. В то же время кандидаты в президенты С. Оган и М. Индже сошли с дистанции электоральной гонки без особой поддержки населения. Более того, до начала выборов за президентство произошел неожиданный для всех участников электоральной борьбы инцидент. 11 мая М.Индже, выступая перед однопартийцами заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов в угоду спокойствия и благополучия населения страны. А кандидат в президенты С. Оган, набравший свыше 5% голосов во втором туре голосования решил поддержать действующего главу государства.

В целом исследования большинства турецких рейтинговых компаний свидетельствовали о возможной победе на президентских выборах кандидата от оппозиционной «Национальной коалиции» Кемаля Кылычдароглу. По их данным, предрекалось, что около 53% электората отдают предпочтение кемалисту и до 50% населения поддерживают Р. Эрдогана.

Между тем, итоги выборов 14 мая показали, что население страны по-прежнему оказывает доверие нынешнему главе государства. Согласно результатам, после обработки всех бюллетеней в первом туре Р. Эрдоган набрал 49,34% голосов, а К.Кылычдароглу – 45%.

После 14 мая электоральные агитации в стране практически не прекращались. На улицах городов призывы проголосовать за того или иного кандидата слышны и по сей день. Люди раздают листовки, а по проспектам курсируют автобусы с громкоговорителями.

Завтра, 28 мая, станет известно, кто будет 13-ым президентом Турции, и под руководством кого турецкий народ вступит во второе столетие Республики.

Как сообщалось, в Турции 14 мая состоялось голосование на выборах президента и парламента 28-го созыва.