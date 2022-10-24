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Второй тур на выборах президента Словении пройдет 13 ноября

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
24 Октября 2022, 07:20
Второй тур на выборах президента Словении пройдет 13 ноября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – После обработки 98 % бюллетеней экс-министр иностранных дел Словении Анже Логар получает около 34 % голосов на президентских выборах, адвокат Наташа Пирц-Мусар – почти 27 %, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

На президентских выборах в Словении по итогам обработки 98,2 % бюллетеней лидирует бывший глава МИД республики, депутат от Словенской демократической партии Анже Логар. Об этом сообщается на сайте государственной избирательной комиссии страны в воскресенье, 23 октября.

Логар набирает 33,91 % голосов. Второе место занимает беспартийный кандидат, адвокат Наташа Пирц-Мусар с 26,88 % голосов, на третьем месте – депутат Европарламента, кандидат от партии «Социальные демократы» и движения «Свобода» Милан Брглез, набирающий 15,46 % голосов.

В выборах участвовали семь кандидатов. Поскольку ни один из кандидатов не набирает больше половины голосов, 13 ноября состоится второй тур между двумя кандидатами, получившими наибольшее число голосов. Новый глава государства должен вступить в должность 23 декабря, когда истечет пятилетний мандат нынешнего президента Словении Борута Пахора. Словения – парламентская республика, поэтому функции президента страны ограничены.

На прошедших в апреле этого года парламентских выборах победило левоцентристское движение «Свобода» под председательством Роберта Голоба, набравшее 34,54 % голосов. Правоцентристская Словенская демократическая партия премьер-министра Янеза Янши набрала 23,53 %.


Фото: www.dw.com

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