Второй специализированный ЦОН открылся в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде начал работу ещё один спецЦОН. В нём можно только перерегистрировать транспорт. Новый специализированный Центр обслуживания населения находится по адресу: ул. Бытовая, 18/1, передает корреспондент МИА «Казинформ».

При этом в спецЦОНе на Муканова, 5, можно будет получить услуги только по замене и первичной выдаче водительских удостоверений.

По словам директора филиала госкорпорации «Правительство для граждан» по Карагандинской области Тлеубая Кусаинова, на единственный специализированный ЦОН в Караганде приходилась большая нагрузка.

«Ежедневно ЦОН на Муканова, 5, обслуживал до тысячи услугополучателей в день. Это около 50 клиентов на одного специалиста ЦОНа. Поэтому открытие дополнительного спецЦОНа, который полностью возьмёт на себя услуги по перерегистрации авто, было оптимальным решением для того, чтобы снизить поток услугополучателей», - сказал он.

В новом спецЦОНе функционируют 20 рабочих мест для перерегистрации авто, а также одно льготное окно и четыре - для выдачи готовых документов.

Центр оснащён новой мебелью и техникой. Есть парковка на 200 мест.

СпецЦОН работает с 09.00 до 18.00 с понедельника по субботу включительно.

К сведению, с начала года в спецЦОНе Караганды было перерегистрировано 100 тысяч автомобилей и выдано 50 тысяч водительских удостоверений.