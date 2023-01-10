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Второй случай смерти от оспы обезьян подтвердили в Аргентине

10 Января 2023, 10:37
Второй случай смерти от оспы обезьян подтвердили в Аргентине

БУЭНОС-АЙРЕС. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения Аргентины подтвердило второй случай смерти от оспы обезьян в стране. Об этом сообщила в понедельник газета La Nacion, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По данным Минздрава, умерший находился в группе риска. Всего в стране было выявлено не менее 1 025 случаев заражения оспой обезьян, 98,14 % заболевших – мужчины.

Первая смерть от оспы обезьян в Аргентине была подтверждена в ноябре прошлого года.

Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1 % до 10 %. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.


Фото: REUTERS/ Christine Uyanik


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