Второй случай смерти от оспы обезьян подтвердили в Аргентине

10 Января 2023, 10:37

БУЭНОС-АЙРЕС. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения Аргентины подтвердило второй случай смерти от оспы обезьян в стране. Об этом сообщила в понедельник газета La Nacion, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По данным Минздрава, умерший находился в группе риска. Всего в стране было выявлено не менее 1 025 случаев заражения оспой обезьян, 98,14 % заболевших – мужчины.

Первая смерть от оспы обезьян в Аргентине была подтверждена в ноябре прошлого года.

Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1 % до 10 %. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.

Фото: REUTERS/ Christine Uyanik