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    12:30, 29 Апрель 2022 | GMT +6

    Второй случай массовой гибели рыбы произошёл в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Второй за неделю случай массовой гибели рыбы, в основном воблы, произошёл в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В социальных сетях распространяется видеоролик о массовой гибели рыб. На кадрах погибшая рыба частиковой породы, в основном, вобла и лещ.

    «По факту гибели рыбы оперативно создана специальная комиссия, которая уже приступает к расследованию всех обстоятельств, приведших к гибели. В эту комиссию входят руководитель управления рыбного хозяйства Артур Садибекулы и представители территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. Предположительно массовый мор рыбы произошел в одном из озер в Махамбетском районе. О результатах проверки сообщим дополнительно», - проинформировали в пресс-службе областного акимата.

    Ранее в областном акимате назвали причину гибели рыбы в одном из каналов Атырау.

    «Гибель рыбы произошла в водоеме «Безымянный» Кайыршахтинского сельского округа города Атырау. В поисках подходящего места для нереста рыба «застряла» в устье канала», - пояснили тогда в акимате.

    Теги:
    Атырауская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Природа Экология Главная Видео Происшествия
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