Второй случай массовой гибели рыбы произошёл в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Второй за неделю случай массовой гибели рыбы, в основном воблы, произошёл в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях распространяется видеоролик о массовой гибели рыб. На кадрах погибшая рыба частиковой породы, в основном, вобла и лещ.

«По факту гибели рыбы оперативно создана специальная комиссия, которая уже приступает к расследованию всех обстоятельств, приведших к гибели. В эту комиссию входят руководитель управления рыбного хозяйства Артур Садибекулы и представители территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. Предположительно массовый мор рыбы произошел в одном из озер в Махамбетском районе. О результатах проверки сообщим дополнительно», - проинформировали в пресс-службе областного акимата.

Ранее в областном акимате назвали причину гибели рыбы в одном из каналов Атырау.

«Гибель рыбы произошла в водоеме «Безымянный» Кайыршахтинского сельского округа города Атырау. В поисках подходящего места для нереста рыба «застряла» в устье канала», - пояснили тогда в акимате.