Второй сезон международного музыкального шоу «Тopjargan» стартует 4 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьера второго сезона популярного музыкального шоу «Topjargan» состоится 4 октября в 21.40 на телеканале «Хабар», а также на YouTube канале ХабарSHOW.

Проект был разработан израильской компанией «Armoza Formats» и успешно зарекомендовал себя не только в Казахстане, но и в США («The Four: Battle for Stardom»), России («Успех») и других странах.

«Topjargan» – единственное в своем роде шоу, в котором четверка финалистов известна уже в первом выпуске. Однако от этого напряжение на конкурсе не понижается, т.к. финалистам необходимо отвоевывать свое право находиться на проекте в каждом последующем выпуске в битве с новичками, готовыми занять их место.

Финалистами проекта стали уже известные исполнители - Ринат Малцагов (победитель международного конкурса в Италии, финалист проекта «SuperStar KZ», участник телевизионного проекта «Екі жұлдыз», актёр, выпускник академии искусств); Динмухаммед Даулетов (участник проектов «X Factor», «I am Singer Kazakhstan», победитель конкурса «Голоса Казахстана»); Салтанат Аширова (участница «Голос Украины», солистка группы «Элес») и Георгий Путкарадзе (лауреат конкурса «Youth Music Fest», победитель «X Factor» в Грузии, лауреат конкурса «Славянский базар»).

По правилам, пришедшие на шоу новички имеют право бросить вызов финалистам и сразиться с ними в музыкальном поединке. Судьи решают, кто из новых участников достоин этого шанса. После музыкального противостояния вступает в силу голосование зрителей в зале, решающих судьбу участников.

В новом сезоне также примут участие таланты из Грузии, Украины, Китая, Азербайджана и Кыргызстана.

Жюри проекта представлено народной артисткой Казахстана Розой Рымбаевой, певцом и актером Дастаном Оразбековым и молодым рэпером Baller. В роли ведущей выступит певица Мадина Садвакасова.

«Особенность «Topjargan» в том, что у участника есть всего одна песня, которая решит, пройдет он дальше или нет. Он должен в ней продемонстрировать весь свой талант, удивить и жюри, и зрителей. От конкурсантов требуется высокий уровень подготовки», - сказала Роза Рымбаева.