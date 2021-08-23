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Второй самолет с представителями ООН прибыл в Алматы: все сотрудники на карантине

23 Августа 2021 12:57
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Второй самолет с представителями ООН прибыл в Алматы: все сотрудники на карантине

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Второй самолет с представителями ООН прибыл в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Вчера вечером прибыл второй борт, как ранее спецпредставитель ООН в Афганистане на брифинге в СЦК озвучил, что ожидается второй борт. 108 пассажиров сотрудников ООН. Они также размещены в Алматы и все расходы по размещению, по пребыванию всех передислоцированных сотрудников будут оплачиваться стороной ООН», - отметили в пресс-службе ООН в Казахстане.

Сейчас все пассажиры находятся на карантине у них были взяты ПЦР-тесты, теперь ожидаются результаты тестов. При этом все сотрудники являются вакцинированными.

18 августа первый борт с сотрудниками UNAMA приземлился в аэропорту Алматы. Прибывшие сотрудники являются международными дипломатами, обладателями паспортов и иммунитетов ООН.


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#ООН   #Алматы   #Афганистан  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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