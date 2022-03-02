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Второй раунд переговоров России и Украины пройдет 2 марта

2 Марта 2022 00:25
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Второй раунд переговоров России и Украины пройдет 2 марта

МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Следующий раунд российско-украинских переговоров должен состояться завтра, 2 марта, как об этом изначально условились стороны. Об этом заявил во вторник ТАСС российский источник, передает МИА «Казинформ».

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«Как договорились изначально, встреча должна состояться завтра», - сказал собеседник агентства.

Российско-украинские переговоры прошли в понедельник в Гомельской области Беларуси, встреча продлилась пять часов. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский.

Ранее он заявил, что российская делегация готова вести переговоры с украинской стороной столько времени, сколько потребуется для достижения договоренностей. Также Мединский сообщил, что представители России и Украины предварительно договорились провести в Белоруссии и следующий раунд переговоров.


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#Россия   #Украина   #Мировые новости  
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