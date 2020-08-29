Второй провизорный стационар закрыли в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области из провизорного стационара, развернутого на базе многопрофильной областной больницы, выписали последних пациентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Из-за сложной эпидситуации и большого количества пациентов с вирусными пневмониями в июле под провизорный стационар отдали целый терапевтический корпус облбольницы.
«На период работы учреждение было полностью оснащено необходимым оборудованием, медикаментами, средствами индивидуальной зашиты. Слаженная и профессиональная работа коллектива позволила выписать более 1500 пациентов в удовлетворительном состоянии. В связи с улучшением эпидситуации по коронавирусной инфекции и устойчивым снижением заболеваемости выписаны последние пациенты», - говорится в сообщении медучреждения.
Десять дней назад в регионе закрыли провизорный стационар, под который пришлось приспособить общежитие вуза.
На 29 августа в регионе зарегистрировали 3917 инфицированных коронавирусом. Из них выздоровели 3592 человека.
В случае ухудшения ситуации в регионе готовы развернуть более 3 тысяч коек.
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