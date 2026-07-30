Повторное использование воды: готовы ли автомойки в Казахстане к новым правилам

Дефицит воды становится одной из наиболее острых и актуальных проблем для нашей страны. Именно поэтому в новом Водном кодексе заложен поэтапный переход предприятий на системы оборотного (повторного) водоснабжения. В числе первых, кого затронут эти изменения, оказались автомоечные комплексы, передает агентство Kazinform.

Изменение климатических условий, динамичный рост населения и высокая зависимость от трансграничных рек сделали вопрос рационального использования водных ресурсов первостепенной задачей. В связи с этим в 2023 году в стране было образовано Министерство водных ресурсов и ирригации, а государственная политика в этой отрасли взяла курс на масштабное обновление. Позднее был принят новый Водный кодекс, главный приоритет которого сделан на повсеместное внедрение водосберегающих технологий.

Согласно новым правилам, предприятия с высокими объемами водопотребления обязаны поэтапно перейти на системы оборотного и повторного водоснабжения. Данная норма распространяется не только на крупные промышленные объекты, но и на автомоечные комплексы, химчистки, прачечные и банные хозяйства.

По расчетам профильного ведомства, запуск таких установок позволит существенно сократить расход питьевой воды и обеспечить эффективное использование ресурсов. Однако сами предприниматели подчеркивают, что выполнение этих требований потребует солидных финансовых инвестиций.

Переходный период продлится семь лет

Как пояснили в Министерстве водных ресурсов и ирригации, новые требования не будут вводиться одномоментно. Для бизнеса предусмотрен адаптационный период сроком в семь лет. В первые два года предпринимателям предстоит разработать детальный план перехода, а в течение последующих пяти лет — полностью реализовать его на практике.

Кроме того, водоснабжающие организации при выдаче технических условий будут в обязательном порядке учитывать наличие на объекте действующих систем оборотного или повторного водоснабжения.

Коллаж: Kazinform/ ИИ

Какова ситуация в стране?

Казахстан остается одной из наиболее зависимых от трансграничных рек стран в плане обеспечения водой. Из восьми водных бассейнов республики семь являются трансграничными, то есть их основные запасы формируются за пределами наших границ.

— При сохранении текущих объемов водопотребления и продолжении климатических изменений к 2040 году дефицит воды в Казахстане может достичь 12-15 миллиардов кубических метров, — говорится в официальном ответе Министерства водных ресурсов и ирригации.

В республике ежегодно расходуется около 25 млрд кубических метров воды. Хотя львиная доля этого объема традиционно приходится на аграрный сектор, потребление воды в промышленности и сфере услуг также стабильно растет из года в год. В связи с этим государство взяло курс на внедрение эффективного водопользования, вторичной фильтрации и постепенный переход на оборотные системы.

Если опираться на официальную статистику, говорить о полной готовности рынка к новым стандартам пока рано. Из 2602 автомоечных комплексов, работающих в Казахстане, лишь 389 (около 15%) — оснащены системами оборотного водоснабжения.

Какие регионы в лидерах?

Наибольшее число автомоек, использующих технологии замкнутого цикла, зафиксировано в Алматы, Атырауской области и Астане.

По данным Национальной палаты предпринимателей «Атамекен»:

в Алматы — 183;

в Атырауской области — 88;

в Астане — 50 автомоек используют систему оборотного водоснабжения.

В остальных регионах страны эта работа продвигается медленными темпами. В этой связи министерство совместно с местными акиматами продолжает вести активную информационно-разъяснительную работу.

Как требования выполняются в Астане?

По данным ГКП «Астана су арнасы», сегодня в столице работает около 320 автомоек. 40% из них уже внедрили систему оборотного водоснабжения, а оставшимся 60% выписаны уведомления о необходимости перехода на такую систему.

Как отмечают специалисты предприятия, оставшиеся автомойки должны разработать план перехода до апреля 2027 года. При этом до апреля 2030 года от них требуется полностью установить систему оборотной очистки. Вновь открываемые автомоечные комплексы обязаны предоставлять план перехода на оборотное водоснабжение сразу.

Стоит отметить, что при мойке одного автомобиля автомоечные комплексы расходуют десятки, а в некоторых случаях и более сотни литров воды. В свою очередь, оборотная система позволяет очищать использованную воду с помощью специальных фильтров и пускать ее в дело повторно.

По расчетам «Астана су арнасы», применение такой технологии позволяет сберегать до 70-80% воды.

Какая нагрузка ляжет на бизнес?

В Национальной палате предпринимателей подчеркивают, что данное требование эффективно с экологической точки зрения. Однако уровень готовности самого бизнеса разнится.

Дело в том, что для внедрения подобной системы необходимо:

приобрести специальное оборудование;

провести монтажные работы;

построить очистную систему;

в дальнейшем обеспечивать ее техническое обслуживание.

К тому же цены на оборудование сильно варьируются. В министерстве сообщили, что стоимость установок зависит от размера автомоечного комплекса, его производительности, степени очистки и уровня автоматизации.

На рынке Казахстана, наряду с отечественными производителями, представлено оборудование из Китая, Турции, России и других стран.

К примеру, владелец автомойки самообслуживания Арман Кайроллаулы, который занимается этим бизнесом в Астане уже пять лет, отмечает, что хотя и поддерживает идею внедрения системы оборотного водоснабжения, выполнить текущие требования предпринимателям непросто.

По его словам, уведомление о переходе на систему оборотного водоснабжения он получил примерно три года назад. Однако ее внедрение не ограничивается лишь установкой фильтрационного оборудования.

— Сначала нужно построить специальный бассейн для сбора использованной воды. По словам специалистов, его размер должен быть не менее 5×5×1,5, то есть 37,5 кубометра. Вода собирается там и только потом направляется в систему очистки. Выходит, что самые большие расходы уходят не на фильтрационное оборудование, а на реконструкцию инфраструктуры, — говорит он.

Фото: Kazinform / Камила Мулик

По словам предпринимателя, сегодня сама такая очистная установка стоит около 1,9 млн тенге. Но в эту сумму не входят строительно-монтажные работы.

Он также добавляет, что в настоящее время в Казахстане не так много компаний, поставляющих подобное оборудование. На рынке в основном представлены установки китайского производства. Кроме того, предприниматель выражает сомнения относительно качества очищенной воды.

— По словам специалистов, повторно использовать весь объем воды невозможно. До необходимого уровня очищается только определенная ее часть. Если у воды появится запах или ее качество будет низким, доверие клиентов снизится, — говорит Арман Кайроллаулы.

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Тем не менее в государственных органах считают, что внедрение системы оборотного водоснабжения позволит в долгосрочной перспективе сберечь водные ресурсы.

При этом специальные государственные субсидии или льготные кредиты для автомоечного бизнеса в настоящее время не предусмотрены. Однако в НПП считают, что внедрение таких требований должно проводиться поэтапно, а предпринимателям необходимо предоставить время для адаптации.

Там также отмечают, что было бы целесообразно рассмотреть механизмы экономического стимулирования для бизнеса, внедряющего водосберегающие технологии.

​Как устроено за рубежом?

При разработке нового Водного кодекса министерство изучило опыт стран Европейского союза, Сингапура, Израиля и других государств с высоким дефицитом воды.

В этих странах практика повторного использования технической воды сформировалась уже давно. Казахстан также планирует поэтапно двигаться в этом направлении.

Перевод автомоек на систему оборотного водоснабжения сегодня рассматривается не просто как экологическая инициатива, а как важный шаг, направленный на обеспечение водной безопасности в будущем.

Коллаж: Kazinform/ ИИ

В министерстве считают, что семилетний переходный период — это достаточный срок для адаптации предпринимателей к новым требованиям. Однако текущие показатели, мнение самих бизнесменов и отсутствие государственной поддержки показывают, что говорить о полной готовности отрасли к этим изменениям пока рано.