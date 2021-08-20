Второй номер Call-центра скорой помощи ввели в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В разы увеличилась нагрузка на работников системы скорой медицинской помощи в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения, за день количество вызовов увеличилось до 1 800 – 2 000.

Отметим, что еще в апреле этого года в среднем за месяц на станцию скорой помощи поступало 1 500 – 1 600 звонков. Большая часть вызовов приходилась на повышение температуры тела и воспаление легких у больных пожилого и среднего возраста.

«Более года мы живем с пандемией COVID-19. Все больницы и поликлиники перешли на усиленный график работы. В Жамбылской области введены жесткие карантинные меры. В это сложное время основная тяжесть пришлась на службу скорой медицинской помощи. Наша станция - одно из крупнейших предприятий в Жамбылской области. Здесь много сотрудников. Население области ежедневно обслуживают 93 бригады, 93 водителя и 150 медработников, которые круглосуточно оказывают первую помощь пострадавшим и при необходимости доставляют их в больницы» , - рассказала заместитель главного врача областной станции скорой помощи Кульзахира Кызгараева.

По словам спикера, только за последние сутки было совершено более 1 800 звонков. В инфекционную больницу с коронавирусной инфекцией госпитализировано 226 человек. В Жамбылской области стационарное лечение получают 2 130 больных. Заполняемость стационаров составляет 59%. В реанимационном отделении находятся 173 пациента.

Учитывая большую нагрузку на Call-центр, жителей Жамбылской области предупреждают, что если по какой-то причине возникли проблемы с набором номера «103», то можно позвонить на номер «9103», отметили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что в ходе реформирования Таразская станция скорой медицинской помощи получила областной статус.

На сегодняшний день в 372 населенных пунктах Жамбылской области насчитывается свыше 1,2 млн жителей. Радиус обслуживания скорой медицинской помощи составляет 130 км. Население области обслуживается одной станцией, тремя подстанциями и 11 районными отделениями скорой медицинской помощи. Службу санитарной авиации выполняют три мобильные бригады - акушерско-гинекологическая, неонатологическая и нейрохирурго-травматологическая. Служба скорой помощи начинает работу в 8.00 утра и заканчивает работу в 8.00 утра следующего дня, то есть 24 часа.

Оснащенность санитарным автотранспортом скорой медицинской помощи региона составляет 100%.

Поступившие в Call-центр вызовы обрабатываются автоматизированной системой управления «КӨМЕК». Разработан алгоритм действий службы скорой медицинской помощи при вспышке заболевания COVID-19. Все медицинские работники прошли соответствующее обучение. Областная станция скорой помощи в Таразе оснащена аппаратами искусственной вентиляции легких и пульсоксиметрами. Медицинские работники отделений и постов скорой медицинской помощи обеспечены защитной одеждой и лекарственными средствами.