Второй матч Беларусь – Казахстан отменён из-за положительного ПЦР-теста

РИГА. КАЗИНФОРМ - Второй товарищеский матч Беларусь – Казахстан, который должен был состояться в Латвии, отменён. 14 мая после прохождения очередного ПЦР-тестирования сборной Казахстана у одного представителя делегации был выявлен положительный результат на Covid-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию хоккея.

Повторный тест также дал положительный результат, поэтому данный представитель сборной ушёл на 10-дневную самоизоляцию. После появления данной информации команда согласно действующим антиковидным правилам Латвии и регламента ИИХФ (прим. - Международная федерация хоккея с шайбой) ушла на самоизоляцию.

Вечером все представители команды сдали анализы на наличие антител. Результаты тестирования дали возможность организационному комитету Чемпионата мира разрешить нашей команде продолжить тренировочный процесс без проведения матча со сборной Беларуси для минимизации рисков перед началом более важных матчей в рамках самого чемпионата мира.

Начиная с 16 мая все команды-участницы турнира уходят на запланированную самоизоляцию. Далее рабочий процесс возобновляется по утверждённому ранее графику.

Штаб сборной Казахстана благодарит исполнительные органы Латвии, представителей ИИХФ, а также оргкомитет турнира за круглосуточное содействие, оперативную работу и реагирование в сложившейся ситуации.