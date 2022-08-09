9 Августа 2022 09:23

Второй лабораторный модуль для космической станции Китая доставлен на космодром

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Второй лабораторный модуль «Мэнтянь» для китайской орбитальной станции доставлен на космодром Вэньчан (провинция Хайнань, Южный Китай), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

По данным ведомства, с лабораторным модулем «Мэнтянь» завершили все опытно-конструкторские работы перед тем, как его доставить на космодром Вэньчан. Планируется провести ряд монтажных и испытательных работ в районе стартовой площадки космодрома.

Второй лабораторный модуль «Мэнтянь» запустят в космос в октябре. После этого строительство станции будет завершено, она примет Т-образную форму.

Как ранее сообщалось, в июне в основном модуле на орбите начала работу космическая миссия «Шэньчжоу-14» в составе трех тайконавтов (так в Китае называют космонавтов), которым предстоит завершить строительство первой орбитальной станции КНР. В июле осуществлен запуск первого лабораторного модуля «Вэньтянь».

Космическая станция «Тяньгун» («Небесный дворец») будет работать на высоте 340-450 км в течение более 10 лет. Станция будет иметь Т-образную форму с основным модулем и двумя лабораторными модулями по бокам. Общая масса станции составит 66 тонн. В космической станции в обычное время могут разместиться от трех космонавтов и до шести во время смены экипажа. Длина основного модуля орбитальной станции составляет 16,6 м, максимальный диаметр – 4,2 м, масса – 22,5 тонны.

Ранее сообщалось, что Китай успешно запустил многоразовый экспериментальный космический аппарат с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2F» (Long March-2F) с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны.