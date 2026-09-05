Второй культурно-туристический фестиваль Flamingo Fest начался в Акмолинской области

Сегодня село Коргалжын собрало гостей со всех уголков Акмолинской области, а также из Астаны и соседних регионов. Поводом для встречи стал второй культурно-туристический фестиваль Flamingo Fest, передает Kazinform со ссылкой на акимат региона.

Участники приехали, чтобы познакомиться с культурой края, узнать больше о его природном наследии и, конечно, увидеть одну из самых удивительных птиц региона — розового фламинго.

Выбор места проведения фестиваля не случаен. Коргалжынский край известен бескрайними степями и многочисленными озерами. Именно здесь находится самая северная в мире точка гнездования розового фламинго. Эти грациозные птицы стали одним из символов региона и ежегодно привлекают туристов, фотографов и любителей дикой природы.

Фото: акимат Акмолинской области

Так первые аккорды фестивалю задали артисты. Праздничную программу открыл народный ансамбль «Молодость» из Атбасарского района. Коллектив представил хореографическую постановку «Фламинго», передав в танце легкость и грацию птиц. Продолжил музыкальную программу квартет «Нұрлы саз» из Коргалжынского района.

Но Flamingo Fest — это не только возможность увидеть выступления артистов. Гостей познакомят с искусством и творчеством местных мастеров.

Фото: акимат Акмолинской области

Особое место в программе займет выставка Flamingo Art. Акмолинские художники представят свое видение родного края — в их работах оживут степные просторы, зеркальная гладь озер и знакомые пейзажи. Здесь же развернется ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства, где гости смогут увидеть изделия ручной работы и познакомиться с творчеством местных умельцев.

А затем внимание гостей переместится туда, ради чего многие и приехали в Коргалжын, — к розовым фламинго. Одним из главных событий фестиваля станут экскурсии к местам обитания этих птиц. Участников будут сопровождать опытные гиды и специалисты заповедника. Во время поездок они расскажут об особенностях местной экосистемы, местах обитания фламинго и правилах поведения на природной территории.

Фото: акимат Акмолинской области

Напомним, впервые Flamingo Fest прошел в Коргалжынском районе в прошлом году. Идея фестиваля объединила сразу несколько направлений — культуру, экологическое просвещение и развитие туризма. Интерес жителей и гостей области показал востребованность такого формата, поэтому в этом году фестиваль решили повторить.

Сегодня Flamingo Fest становится площадкой, которая помогает рассказывать о Коргалжынском крае через его главные богатства — природу, культуру и традиции. А розовые фламинго, ежегодно возвращающиеся сюда, остаются одним из главных символов уникальности этого уголка Акмолинской области.

Программа фестиваля продлится до вечера. Гостей ждут творческие выступления, выставки, ярмарка мастеров и экскурсии, которые позволят ближе познакомиться с культурой и природой Коргалжынского края.