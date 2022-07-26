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Второй космонавт ОАЭ совершит длительный космический полет
26 Июля 2022 22:22

Второй космонавт ОАЭ совершит длительный космический полет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Стало известно имя второго космонавта Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), который полетит в космос весной 2023 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Султан Аль-Неяди (Sultan Al Neyadi) выбран Космическим центром Мухаммеда бин Рашида в качестве астронавта, который примет участие в миссии NASA/SpaceX Crew-6, запуск которой намечен на весну следующего года, сообщила на своей странице в Тwitter арабская журналистка Сарват Назир.

Это будет вторая миссия ОАЭ на Международной космической станции (МКС) и первая длительная космическая миссия арабского мира. Планируется, что Султан Аль-Неяди будет работать на МКС полгода.

Первый представитель ОАЭ, военный летчик Хаззаа аль-Мансури стартовал в космос 25 сентября 2019 года в качестве участника космического полета на российском космическом корабле «Союз МС-15» вместе с космонавтом Роскосмоса Олегом Скрипочкой (командир экипажа) и бортинженером, американской Джессикой Меир. Работал на орбите 7 суток, 3 октября 2019 года благополучно вернулся на Землю в составе международного экипажа на корабле «Союз МС-12».


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Автор:
Корреспондент

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