10:52, 22 Сентябрь 2021 | GMT +6
Второй компонент вакцины от коронавируса получили 827 тысяч алматинцев
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о темпах вакцинации в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
За прошедшие сутки вакцинированы первым компонентом 2 417 человек, вторым компонентом – 3 906 человек.
Всего с 1 февраля по 21 сентября вакцинированы первым компонентом 933 678 человек, вторым компонентом 827 239 человек.
Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 117 036 человек. В городе функционирует 160 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250).
Задействованы 237 прививочных бригад из 1 028 человек.