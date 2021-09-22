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    10:52, 22 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Второй компонент вакцины от коронавируса получили 827 тысяч алматинцев

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о темпах вакцинации в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    За прошедшие сутки вакцинированы первым компонентом 2 417 человек, вторым компонентом – 3 906 человек.

    Всего с 1 февраля по 21 сентября вакцинированы первым компонентом 933 678 человек, вторым компонентом 827 239 человек.

    Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 117 036 человек. В городе функционирует 160 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250).

    Задействованы 237 прививочных бригад из 1 028 человек.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматы
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