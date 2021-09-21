Второй компонент вакцины от коронавируса получили 823 тысячи алматинцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и темпах вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За 20 сентября зарегистрировано 415 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 387 случаев с симптомами и 28 - без симптомов. Выписан 481, поступило – 189 человек.

«Итого в инфекционных стационарах (5 230 коек) находится 2 431 человек. В отделениях реанимации и интенсивной терапии - 241. На ИВЛ – 48, на неинвазивной ИВЛ – 115, High flow занято 76 аппаратов», - сообщили в УОЗ Алматы.

На дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 5 353 пациента, с симптомами – 5 103 с легкой и средней степенью, без симптомов – 139.

За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом 2 315 человек, вторым компонентом 3 113 алматинцев.

На 20 сентября вакцинировано первым компонентом 931 261, вторым компонентом 823 333 человек.

Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 116 774 человека.



