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    11:00, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Второй компонент вакцины от коронавируса получили 823 тысячи алматинцев

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и темпах вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    За 20 сентября зарегистрировано 415 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 387 случаев с симптомами и 28 - без симптомов. Выписан 481, поступило – 189 человек.

    «Итого в инфекционных стационарах (5 230 коек) находится 2 431 человек. В отделениях реанимации и интенсивной терапии - 241. На ИВЛ – 48, на неинвазивной ИВЛ – 115, High flow занято 76 аппаратов», - сообщили в УОЗ Алматы.

    На дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 5 353 пациента, с симптомами – 5 103 с легкой и средней степенью, без симптомов – 139.

    За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом 2 315 человек, вторым компонентом 3 113 алматинцев.

    На 20 сентября вакцинировано первым компонентом 931 261, вторым компонентом 823 333 человек.

    Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 116 774 человека.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматы
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