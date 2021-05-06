Второй компонент вакцины граждане получают своевременно - глава Минздрава

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Второй компонент российской вакцины «Спутник V» от коронавируса в достаточном количестве, дефицита на сегодня нет. Об этом заявил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается остатков вакцин по второму компоненту, их в достаточном количестве. На сегодня в регионы поставлено 547 тысяч, на складах фармзавода в Караганде - 400 тысяч доз, и в ближайшее время ожидаем поставку 500 тысяч, которые согласно графику в Казахстане производятся», - рассказал Алексей Цой, отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга в СЦК.

«Дефицита нет. Вакцинами обеспечены. Я думаю, что сами темпы ускорятся в ближайшее время», - добавил министр.

Он также добавил, что второй компонент без первого невозможно ввести.

«Сейчас какого-то разрыва нет. Те граждане, которые подлежат второму компоненту, получают его своевременно», - заверил Алексей Цой.

Ранее в ходе брифинга Алексей Цой ответил на вопрос журналистов об увеличении срока между двумя компонентами вакцины.