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    18:45, 05 Май 2021 | GMT +6

    Второй компонент вакцины граждане получают своевременно - глава Минздрава

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Второй компонент российской вакцины «Спутник V» от коронавируса в достаточном количестве, дефицита на сегодня нет. Об этом заявил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается остатков вакцин по второму компоненту, их в достаточном количестве. На сегодня в регионы поставлено 547 тысяч, на складах фармзавода в Караганде - 400 тысяч доз, и в ближайшее время ожидаем поставку 500 тысяч, которые согласно графику в Казахстане производятся», - рассказал Алексей Цой, отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга в СЦК.

    «Дефицита нет. Вакцинами обеспечены. Я думаю, что сами темпы ускорятся в ближайшее время», - добавил министр.

    Он также добавил, что второй компонент без первого невозможно ввести.

    «Сейчас какого-то разрыва нет. Те граждане, которые подлежат второму компоненту, получают его своевременно», - заверил Алексей Цой.

    Ранее в ходе брифинга Алексей Цой ответил на вопрос журналистов об увеличении срока между двумя компонентами вакцины.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Минздрав РК
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