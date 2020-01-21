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вчера 23:55
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Второй казахстанский теннисист не смог пробиться во второй круг Australian Open
21 Января 2020 12:51
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МЕЛЬБУРН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Бублик проиграл в стартовом матче одиночного турнира Australian Open, сообщает Sports.kz.
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В первом круге 56-я ракетка мира Бублик сыграл с представителем страны-хозяйки турнира Джорданом Томпсоном (66-й номер мирового рейтинга). Итогом матча стала победа Томпсона в трех сетах — 6:4, 6:3, 6:2.
На следующем этапе Томпсон сыграет с итальянским теннисистом Фабио Фоньини.
Ранее в первом круге поражение потерпел другой казахстанец Михаил Кукушкин, уступивший американцу Марку Полмансу.
Ключевые слова: Спорт,
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