+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -5 °С
USD 375.91 EUR 416.85
RUB 6.10 CNY 54.77
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Второй казахстанский теннисист не смог пробиться во второй круг Australian Open

21 Января 2020 12:51
Поделиться:
Второй казахстанский теннисист не смог пробиться во второй круг Australian Open

МЕЛЬБУРН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Бублик проиграл в стартовом матче одиночного турнира Australian Open, сообщает Sports.kz.

Новости по теме

Кукушкин проиграл на старте Australian Open
Казахстанка Рыбакина с победы над американкой стартовала на Australian Open Казахстанка стала победительницей турнира ITF в парном разряде Кто представит Казахстан на Australian Open-2020

В первом круге 56-я ракетка мира Бублик сыграл с представителем страны-хозяйки турнира Джорданом Томпсоном (66-й номер мирового рейтинга). Итогом матча стала победа Томпсона в трех сетах — 6:4, 6:3, 6:2.

На следующем этапе Томпсон сыграет с итальянским теннисистом Фабио Фоньини.

Ранее в первом круге поражение потерпел другой казахстанец Михаил Кукушкин, уступивший американцу Марку Полмансу.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив