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Второй казахстанский боксер вошел в ТОП-5 рейтинга IBF в весе «Канело»

17 Февраля 2022 20:57
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Второй казахстанский боксер вошел в ТОП-5 рейтинга IBF в весе «Канело»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышла актуальная версия рейтинга Международной боксерской федерации (IBF). Казахстанский спортсмен Али Ахмедов вошел в рейтинг под пятым номером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

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Во втором среднем весе Айдос Ербосынулы остался на четвертой позиции. Али Ахмедов вошел в рейтинг под пятым номером. Первые два места в данном дивизионе вакантны, третий — россиянин Евгений Шведенко. Чемпион мира IBF в суперсредней категории — мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес.

В среднем весе, где чемпионский пояс удерживает Геннадий Головкин, Мейирим Нурсултанов остался 13-м, а Жанибек Алимханулы покинул рейтинг — в предыдущем релизе он занимал девятое место. На первом месте рейтинга располагается бразилец Эскива Фалькао, вторая позиция вакантна, на третьей строчке — немец Патрик Войцицки.

Представитель второго полулегкого веса Султан Заурбек вошел в рейтинг и занял 11-е место. Чемпионом мира в этом дивизионе является японец Кеничи Огава. Первая позиция принадлежит Шавкату Рахимову (Таджикистан), второе место вакантно, третьим располагается Зельфа Барретт (Великобритания).

Напомним, казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов вошел в ТОП-15 рейтинга WBO после победы нокаутом.


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