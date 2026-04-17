Второй Кашаган: о сроках и финансировании рассказали в КМГ

На сегодняшний день проект Жылыойской карбонатной платформы находится на стадии регионального геолого-геофизического изучения и подготовки к проведению сейсморабот. Уже выполнены анализ и переинтерпретация исторических геофизических материалов, выделена перспективная зона для дальнейших исследований.

В компании подчеркивают, что пока речь идет о прогнозных ресурсах, которые требуют подтверждения. По предварительной оценке, геологический потенциал проекта может достигать до 20 млрд тонн условного топлива. Оценка ресурсов будет уточняться по мере проведения сейсморазведки и бурения глубокой скважины.

— Минимальная рабочая программа, с учетом проведения сейсморазведки и бурения глубокой скважины, рассчитана до 2030 года, по результатам которых будут приниматься решения по дополнительным геологоразведочным работам, — сообщили в «КазМунайГазе».

В КМГ отмечают, что проект является технически сложным — исследования охватывают значительные площади и глубины. В связи с этим говорить о сроках промышленной добычи пока преждевременно.

Объем инвестиций также пока не определен. Его планируют уточнить после завершения планирования сейсморазведочных работ.

— Будут определяться точка бурения и проектироваться конструкция глубокой скважины, по которой будет рассчитываться стоимость бурения скважины. На данном этапе КМГ планирует начать сейсморазведочные работы за счет собственных средств, при этом не исключается возможность привлечения стратегических партнеров, — подчеркнули в компании.

В КМГ добавили, что геологоразведочные проекты вызывают высокий интерес со стороны крупных международных компаний. Напомним, что в Казахстане выявили крупный карбонатный массив, сопоставимый по потенциалу с месторождением Кашаган.

Ключевым направлением геологоразведки стала Жылыойская карбонатная платформа, включающая участки Каратон, Кажыгали и Жылыой.