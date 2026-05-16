Второй игровой день PGL Astana 2026 продолжается в столице

Сегодня, 16 мая, в Barys Arena продолжается международный турнир PGL Astana 2026 по дисциплине Counter-Strike 2. После масштабного старта соревнований интерес болельщиков к турниру в столице остается высоким, передает Kazinform со ссылкой на акимат Астаны.

Сегодня зрителей ждут решающие игры за выход в следующую стадию соревнований. Первый матч игрового дня стартовал в 15:00, вечерняя встреча — в 19:00.

Фото: акимат Астаны

На арене выступают команды Team Spirit, MOUZ, Falcons и MAGIC, продолжающие борьбу за чемпионский титул.

По словам зрителей, второй день турнира проходит еще более эмоционально — болельщики активно поддерживают команды, а трибуны практически не затихают во время матчей.

— Очень приятно видеть, что в Астане проходят такие крупные киберспортивные турниры. Людей много, все активно поддерживают команды, атмосфера действительно впечатляет, — отметил один из посетителей турнира.

Проведение международных мероприятий такого уровня способствует укреплению имиджа Астаны как современной мировой площадки для крупных событий. PGL Astana 2026 продолжится и 17 мая. Зрителей ожидает решающий матч, в котором определится победитель международного турнира.