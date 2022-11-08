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    15:25, 08 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Второй форум аналитических центров «Центральная Азия - Китай» стартовал в Пекине

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Второй форум аналитических центров стран Центральной Азии и Китая открылся в Пекине во вторник в онлайн- и офлайн-форматах, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Тема нынешнего форума: «Центральная Азия и Китай: новый путь к совместному развитию».

    В виртуальном диалоге, организованном авторитетными аналитическими структурами стран Центральной Азии и Китая, участвуют представители международных организаций, дипломаты и ученые. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин выступил на церемонии открытия Форума.

    Генсек ШОС отметил, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между пятью странами Центральной Азии и Китаем.

    В июне текущего года на третьей встрече министров иностранных дел в формате «Центральная Азия – Китай» объявлено о создании механизма встречи глав государств «Центральная Азия – Китай».

    По его словам, Центральная Азия является «ключевым регионом» ШОС, с точки зрения развития, страны Центральной Азии являются активными участниками, вкладчиками и бенефициарами сотрудничества в различных областях в рамках ШОС».

    Далее он подчеркнул, что в области прагматического сотрудничества, такого как взаимосвязь, бесперебойная транспортная сеть Евразии также неотделима от Центральной Азии.

    Проведение Форума аналитических центров стран Центральной Азии (ЦА) и Китая направлено на укрепление научных обменов между ведущими институтами стратегических исследований стран ЦА и КНР, а также создание диалоговой площадки для обмена мнениями по современным вопросам регионального сотрудничества и безопасности.


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    Центральная Азия Китай Мировые новости
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