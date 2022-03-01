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Второй эвакуационный борт с казахстанцами прибыл из Польши в столичный аэропорт

1 Марта 2022 21:39
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Второй эвакуационный борт с казахстанцами прибыл из Польши в столичный аэропорт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Второй борт с гражданами Казахстана прибыл в столичный аэропорт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Второй эвакуационный борт авиакомпании «Air Astana» вылетел по маршруту Катовице-Атырау в 15:30 часов по времени Нур-Султана . После технической посадки в Атырау данный борт вылетел в город Нур-Султан. Борт приземлился в 21:03 часов.

На борту находятся 120 взрослых и четверо младенцев. Прибывших встретили их родные и близкие, а также представители Министерства иностранных дел РК.

По состоянию на 1 марта украино-польскую границу пересек 361 гражданин Казахстана. На границе ожидают своей очереди еще 40 наших соотечественников. Посольством РК в Польше обеспечено круглосуточное дежурство дипломатов на границе с польской стороны для обеспечения перехода границы нашими гражданами.

По информации ведомства, также запланированы дополнительные эвакуационные рейсы по мере сбора граждан РК в г. Катовице.

Министерство иностранных дел Республики Казахстан продолжает работу над организацией возвращения казахстанских граждан на родину из Украины.



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#Внешняя политика Казахстана   #МИД РК   #Украина   #Польша   #Авиация  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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