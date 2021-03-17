Второй этап вакцинации против КВИ успешно проходит в Восточном Казахстане
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Уже закуплено 13400 доз вакцины, 20 марта поступит ещё 11200 доз. В первую очередь, прививаться будут медики, представители силовых структур, госслужащие и журналисты. Естественно, что процесс этот будет сугубо добровольным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.
Как отметил в своём выступлении глава региона Даниал Ахметов, сейчас в области сохраняется положительная динамика, в сутки регистрируется не более 20 заболевших. Всего же с начала пандемии в Восточном Казахстане зафиксировано более 22 тысяч случаев заболевания коронавирусом, в это число входят и те, у кого болезнь протекала бессимптомно.
«Поручаю всем акимам городов и районов в десятидневный срок доложить о готовности к вакцинации, наличии морозильных контейнеров для хранения и транспортировки вакцины, - сказал Даниал Ахметов. - Также необходимо провести анализ ситуации и заранее предоставить данные о том, сколько необходимо приобрести вакцин от гриппа в осенний период».
На сегодняшний день в регионе имеется более трёх тысяч коек, в том числе инфекционных и реанимационных. Работают 18 компьютерных томографов и 67 рентген-кабинетов. В наличии 368 ИВЛ и 1142 кислородных концентратора. Важно, чтобы вакцинация шла активно, поскольку в одной упаковке находится пять доз вакцины и использовать ее необходимо в течение нескольких часов после вскрытия, иначе вакцина пропадет зря, а этого допускать нельзя.
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