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Второй этап вакцинации против КВИ успешно проходит в Восточном Казахстане

17 Марта 2021 23:00
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Второй этап вакцинации против КВИ успешно проходит в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Уже закуплено 13400 доз вакцины, 20 марта поступит ещё 11200 доз. В первую очередь, прививаться будут медики, представители силовых структур, госслужащие и журналисты. Естественно, что процесс этот будет сугубо добровольным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

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Как отметил в своём выступлении глава региона Даниал Ахметов, сейчас в области сохраняется положительная динамика, в сутки регистрируется не более 20 заболевших. Всего же с начала пандемии в Восточном Казахстане зафиксировано более 22 тысяч случаев заболевания коронавирусом, в это число входят и те, у кого болезнь протекала бессимптомно.

«Поручаю всем акимам городов и районов в десятидневный срок доложить о готовности к вакцинации, наличии морозильных контейнеров для хранения и транспортировки вакцины, - сказал Даниал Ахметов. - Также необходимо провести анализ ситуации и заранее предоставить данные о том, сколько необходимо приобрести вакцин от гриппа в осенний период».


На сегодняшний день в регионе имеется более трёх тысяч коек, в том числе инфекционных и реанимационных. Работают 18 компьютерных томографов и 67 рентген-кабинетов. В наличии 368 ИВЛ и 1142 кислородных концентратора. Важно, чтобы вакцинация шла активно, поскольку в одной упаковке находится пять доз вакцины и использовать ее необходимо в течение нескольких часов после вскрытия, иначе вакцина пропадет зря, а этого допускать нельзя.


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#Восточно-Казахстанская область   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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