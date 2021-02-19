Второй этап вакцинации от коронавируса в Нур-Султане начнут с 22 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Второй этап вакцинации от коронавируса в Нур-Султане начнется на следующей неделе. Об этом сообщила заместитель руководителя столичного управления общественного здравоохранения Алия Рустемова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как ранее сообщили в управлении общественного здравоохранения, в настоящее время вакцинация в столице проводится российской вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Препарат двухкомпонентный, вводится двукратно с интервалом в три недели.

«Вакцинация вторым компонентом будет начата 22 февраля. Вакцина вызывает иммунный ответ организма в течение 1,5 месяца после полного курса вакцинации, поэтому привитым лицам необходимо продолжать соблюдение мер профилактики», - сказала Алия Рустемова в ходе онлайн-брифинга в акимате.

Она также проинформировала, что следующая поставка вакцины ожидается в конце февраля.

«При поступлении новой партии вакцин мы продолжим прививать медицинских работников, а также начнем вакцинацию педагогов, сотрудников силовых структур, лиц с хроническими заболеваниями и других лиц поэтапно», - добавила А. Рустемова.

«Для проведения вакцинации в организациях первичной медико-санитарной помощи подготовлены прививочные кабинеты, залы ожидания с соблюдением требований физического дистанцирования, где вакцинированные лица должны находиться под медицинским наблюдением в течение 30 минут.

По информации замруководителя, имеются 20 морозильных установок и 82 термоконтейнера для транспортировки вакцин. Дополнительно закуплено 22 морозильных установки.

Вместе с тем в управлении отметили, что все подлежащие лица будут получать вакцинацию против коронавирусной инфекции в поликлиниках по месту прикрепления бесплатно.

Напомним, из подлежащего контингента (6 300 человек) на сегодня в столице провакцинировано 1980 человек.





Напомним, 1 февраля в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. В числе первых, кто получил вакцину от коронавируса, оказалось руководство Министерства здравоохранения РК в лице главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова и вице-министра здравоохранения Ажар Гиният.

21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек.

В свою очередь казахстанской вакциной QazCovid-In в рамках 3-й фазы клинических испытаний с 25 декабря 2020 года привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Между тем казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.















