Второй этап вакцинации от COVID-19 стартовал в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Для проведения второго этапа вакцинации в Восточном Казахстане было получено 6700 доз российского препарата против коронавируса «Спутник V», передает МИА «Казинформ».

По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева с 1 февраля в Казахстане стартовала кампания по добровольной вакцинации. Сейчас против коронавируса применяется российский двухкомпонентный препарат «Спутник V». После получения первого компонента вакцины, второй компонент вводится с интервалом в 21 день. В первый этап было вакцинировано 1300 медицинских работников, которые непосредственно задействованы в борьбе против коронавируса. После чего, 22 февраля врачи начали проходить ревакцинацию.

Сегодня, 5 марта, в области начался второй этап вакцинации от COVID-19. Прививку против КВИ в это время получат оставшиеся медики, которые не находились на передовой борьбы с пандемией. Также до конца марта начнут вакцинацию педагоги и полицейские.

Для этих целей было получено 6700 доз вакцины «Спутник V». Препарат уже распределили по 47 лечебным учреждениям Восточного Казахстана, которые задействованы в вакцинации.

«В каждой поликлинике, где будет проходить иммунизация, оборудован отдельный кабинет для вакцинации, в кабинете присутствует врач, медсестра-вакцинатор и медсестра-регистратор. Кроме того, предусмотрен отдельный кабинет, где получившие вакцину в течение 30 минут находятся под наблюдением», – отметили в управлении здравоохранения.

В списке тех, кто сегодня получает первый компонент вакцины, специалист лаборатории отдела контроля качества областного центра крови Светлана Павлицкая. Светлана Викторовна отмечает, что вакцинация против коронавируса является единственным надежным способом покончить с пандемией.

«Вакцины являются мощным способом в борьбе с различными заболеваниями. Они не лечат болезнь, а предотвращают ее тяжелое развитие. Нам нужно, чтобы выработался коллективный иммунитет. Мы ведь уже все устали от различных ограничений, хочется поскорее вернуться к обычной жизни. Мой сын сейчас находится в другой стране, и я уже больше года не могу с ним увидеться. Поэтому хочу сказать, что не нужно бояться вакцинирования от коронавируса, это обычная процедура», – отметила Светлана Павлицкая.

Отказываться от прививки не стоит и тем, кто уже перенес коронавирусную инфекцию. Со временем количество антител к COVID-19 уменьшается, поэтому возникает опасность повторного заражения. Нелишним будет подстраховаться и обеспечить более мощный иммунитет. С этим также согласен заведующий отделением неврологии областного Реабилитационного центра Сергей Кулиниченко.

«Я уже переболел в июле, и больше этого не хочу. После вакцины формируется более сильный иммунитет. Первый компонент вакцины вырабатывает объем антител, а второй компонент усиливает действие. В ней нет чего-то опасного. Медицинские работники знают все алгоритмы действий», – говорит Сергей Константинович.

Несмотря на начавшуюся вакцинацию, специалисты призывают соблюдать меры предосторожности, требования главного государственного санитарного врача Республики Казахстан. Ведь вакцина — это лишь своеобразный ремень безопасности. Прививка снижает риск тяжести течения заболевания, но не защищает от самого факта заражения.