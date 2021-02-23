Второй этап вакцинации от COVID-19 стартовал в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ -В Атырау стартовал второй этап вакцинации от COVID-19. 1000 доз второго компонента вакцины согласно графику начали получать медицинские работники. В числе повторно привитых - сотрудники инфекционных отделений, скорой медицинской помощи, первые руководители медицинских учреждений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказала заместитель акима Атырауской области Бакытгуль Хаменова, накануне в регион доставили 1000 вакцин российского производства «Спутник-V», которые хранятся в специальной морозильной камере.

«Сегодня я получила второй компонент вакцины от коронавируса. Первая прививка сопровождалась небольшим болевым синдромом, но в целом никаких побочных эффектов у меня, как и у моих коллег, не было. Сегодня вакцинация - это главное оружие в борьбе с COVID-19, поэтому я призываю всех жителей региона получить прививку», - обратилась к жителям области Бакытгуль Хаменова.

В Атырау среди привитых медиков и 73-летний врач-хирург Марат Есжанов. Ветеран медицины рассказал, что никаких побочных действий у него после первой вакцинации не было.

«Все прошло хорошо, температуры, слабости, головокружения и каких-либо других осложнений у меня не было. После вакцинации мы с коллегами немного отдохнули минут 10-15 и пошли по клиникам и поликлиникам выполнять свои функциональные обязанности», - рассказал Марат Есжанов.

Напомним, в столице сегодня начата вакцинация медицинских работников вторым компонентом от КВИ. Ревакцинацию от инфекции начали также в Алматы и Северо-Казахстанской области.