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    22:55, 22 Февраль 2021 | GMT +6

    Второй этап вакцинации от COVID-19 стартовал в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ -В Атырау стартовал второй этап вакцинации от COVID-19. 1000 доз второго компонента вакцины согласно графику начали получать медицинские работники. В числе повторно привитых - сотрудники инфекционных отделений, скорой медицинской помощи, первые руководители медицинских учреждений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказала заместитель акима Атырауской области Бакытгуль Хаменова, накануне в регион доставили 1000 вакцин российского производства «Спутник-V», которые хранятся в специальной морозильной камере.

    «Сегодня я получила второй компонент вакцины от коронавируса. Первая прививка сопровождалась небольшим болевым синдромом, но в целом никаких побочных эффектов у меня, как и у моих коллег, не было. Сегодня вакцинация - это главное оружие в борьбе с COVID-19, поэтому я призываю всех жителей региона получить прививку», - обратилась к жителям области Бакытгуль Хаменова.

    В Атырау среди привитых медиков и 73-летний врач-хирург Марат Есжанов. Ветеран медицины рассказал, что никаких побочных действий у него после первой вакцинации не было.

    «Все прошло хорошо, температуры, слабости, головокружения и каких-либо других осложнений у меня не было. После вакцинации мы с коллегами немного отдохнули минут 10-15 и пошли по клиникам и поликлиникам выполнять свои функциональные обязанности», - рассказал Марат Есжанов.

    Напомним, в столице сегодня начата вакцинация медицинских работников вторым компонентом от КВИ. Ревакцинацию от инфекции начали также в Алматы и Северо-Казахстанской области.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Атырау Вакцинация Регионы Казахстана Минздрав РК
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